Рахимов продолжит работать главным тренером «Ахмата» - Советский спорт
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27 мая 2019 14:42ФутболСметанникова Дарья

Рахимов продолжит работать главным тренером «Ахмата»

«Ахмат» набрал 42 очка и обошел «Ростов» в турнирной таблице, поднявшись на восьмое место.

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов сохранит свой пост. Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«Рашид Рахимов продолжит работу с командой. Его контракт действует еще год, и никаких изменений мы не планируем», - приводит слова Айдамирова Sport24.ru.

«Ахмат» по итогам сезона-2018/19 занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Добавим, что Рахимов тренировал «Терек» с 2013 по 2017 год, в 2018-м вернулся снова в грозненский клуб.

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