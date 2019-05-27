Виллаш-Боаш заключил двухлетний контракт с «Марселем» Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш продолжит карьеру в «Марселе».

Как сообщает France Football, 41-летний специалист подписал с французским клубом двухлетний контракт. При этом зарплата португальца составит 600 тысяч евро в месяц.

Отмечается, что единственное что остается уточнить это количество персонала, которое может привести с собой Виллаш-Боаш, и зарплата каждого из них.

Напомним, что португальский специалист оставался без работы с ноября 2017 года после увольнения из «Шанхай СИПГ».

Ранее «Зенит» под руководством Виллаш-Боаша стал чемпионом России (2014/15), а также обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка страны (2015).