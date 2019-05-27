Маттейс де Лигт: Я все еще могу остаться в «Аяксе»

- Я еще не определился. Столько всего было написано и сказано в течение этого года. Но это не сводит меня с ума, поэтому у меня нет никаких проблем с тем, что обо мне пишут.
Френки де Йонг уже принял решение, а я еще нет. Я смотрю на то, что лучше для меня. Да, все верно, есть интерес нескольких клубов, но мне нужно принять собственное решение.
У меня нет клуба мечты подобного «Аяксу». Я всегда мечтал играть за «Аякс», и мне это удалось. Я смотрю на то, что станет лучшим для моей карьеры и в каком месте лучше всего продолжить свое развитие.
Пока у меня есть контракт с «Аяксом» и, определенно, есть шанс остаться, - цитирует де Лигта Goal.com со сслыкой на NOS.
Ранее издание Corriere dello Sport сообщило, что агент 19-летнего голландского защитника Мина Райола на днях провел встречу с представителями «Барселоны», на которой были согласованы последние детали контракта о переходе де Лигта.
Напомним, что де Лигт является воспитанником академии «Аякса», за основной состав амстердамской команды защитник выступает с ноября 2016 года. За это время он провел 116 матчей в составе «Аякса» во всех турнирах и записал на свой счет 13 голов и 7 результативных передач.
Отметим, что в конце января контракт с «Барселоной» подписал одноклубник де Лигта - полузащитник Френки де Йонг.
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