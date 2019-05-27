Робертсон: Верил, что «Ливерпуль» сможет выйти в финал ЛЧ после поражения в Киеве

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон дал комментарий клубной пресс-службе перед финалом Лиги чемпионов.
Напомним, 1 июня «красные» сыграют против «Тоттенхэма». Встреча пройдет в Мадриде и стартует в 22.00 мск.
«Я верил, что мы сможем выйти в финал. Все зависело от того, как мы отреагируем на поражение в Киеве. Мы использовали тот опыт в качестве мотивации и добились поставленной цели.
Надеюсь, «Ливерпулю» больше не придется испытывать тех эмоций. Я до сих пор помню, как мне было сложно после той игры», – заявил шотландский футболист.
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