Робертсон: Верил, что «Ливерпуль» сможет выйти в финал ЛЧ после поражения в Киеве Англичане уступили мадридскому «Реалу» (1:3).

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон дал комментарий клубной пресс-службе перед финалом Лиги чемпионов.

Напомним, 1 июня «красные» сыграют против «Тоттенхэма». Встреча пройдет в Мадриде и стартует в 22.00 мск.

«Я верил, что мы сможем выйти в финал. Все зависело от того, как мы отреагируем на поражение в Киеве. Мы использовали тот опыт в качестве мотивации и добились поставленной цели.

Надеюсь, «Ливерпулю» больше не придется испытывать тех эмоций. Я до сих пор помню, как мне было сложно после той игры», – заявил шотландский футболист.