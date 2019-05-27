Силвиньо возглавил «Лион», Жуниньо стал спортивным директором клуба

Бывший бразильский футболист Силвиньо стал главным тренером «Лиона». Вместе с ним в команду пришел Жуниньо Пернамбукано, занявший пост спортивного директора.
Силвиньо ранее работал в тренерском штабе сборной Бразилии, «Интера» и еще нескольких бразильских клубов. Жуниньо играл за «Лион» с 2000 по 2009 год, проведя более 300 матчей.
Ранее «Лион» не стал продлевать контракт с тренером Бруно Женезио. По итогам минувшего чемпионата Франции «Лион» занял третье место в турнирной таблице.
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