Силвиньо возглавил «Лион», Жуниньо стал спортивным директором клуба «Лион» на официальном сайт сообщил о кадровых изменениях в клубе.

Бывший бразильский футболист Силвиньо стал главным тренером «Лиона». Вместе с ним в команду пришел Жуниньо Пернамбукано, занявший пост спортивного директора.

Notre nouveau coach Sylvinho et notre directeur sportif @Juninhope08 ont découvert notre centre d'entraînement ! 🔴🔵 pic.twitter.com/syOXwZpee8 — Olympique Lyonnais (@OL) 27 мая 2019 г.

Силвиньо ранее работал в тренерском штабе сборной Бразилии, «Интера» и еще нескольких бразильских клубов. Жуниньо играл за «Лион» с 2000 по 2009 год, проведя более 300 матчей.

Ранее «Лион» не стал продлевать контракт с тренером Бруно Женезио. По итогам минувшего чемпионата Франции «Лион» занял третье место в турнирной таблице.