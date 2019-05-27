«Арсенал» и «Челси» вернули 6000 билетов на финал Лиги Европы Болельщики «Арсенала» и «Челси» не выкупили порядка шести тысяч билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.

По информации The Sun, из 12 тысяч билетов, выделенных лондонским клубам-финалистам, они смогли реализовать только половину. Оставшиеся шесть тысяч билетов поступили в свободную продажу.

«Порядка шести тысяч билетов было возвращено совместно двумя клубами. И большинство этих билетов уже перепродано местным болельщикам в Азербайджане. Мы уверены, что оставшиеся будут также реализованы, так как спрос на финальный матч очень высок», – сообщают в пресс-службе УЕФА.

Отмечается, что болельщики двух лондонских клубов отказывались выкупать билеты в первую очередь из-за транспортных проблем. Руководство УЕФА ранее обещало найти «менее дорогие решения» для болельщиков, направляющихся на финал Лиги Европы.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку, который вмещает 69 870 человек.