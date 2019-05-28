Источник: «Барселона» готова отказаться от де Лигта - Советский спорт
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28 мая 2019 00:05ФутболКоноплев Александр

Источник: «Барселона» готова отказаться от де Лигта

На футболиста также претендуют «МЮ» и «Бавария».

Известный каталонский журналист Маркал Лоренте сообщил, что «Барселона» может отказаться от приобретения защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

По данным источника, сине-гранатовые считают, что футболист требует слишком большую зарплату.

«В клубе считают, что с экономической точки зрения трансфер де Лигта не оправдан, и смотрит на других потенциальных новичков. Голландец перейдет в «Барсу», если снизит свои требования», – написал журналист в твиттере.

В сезоне-2018/19 де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей во всех турнирах и забил семь мячей. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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