Источник: «Милан» и Гаттузо договорились о расторжении контракта Гаттузо проработал в «Милане» полтора года.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо покинет свой пост в ближайшие дни. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, стороны договорились о расторжении контракта. При этом специалист сохранит только 10 % от положенной ему зарплаты.

Гаттузо работал в «Милане» с ноября 2017 года. На его счету 40 побед и 20 поражений в 82 матчах у руля «россонери». В нынешнем сезоне «Милан» набрал 68 очков. Клубу не хватило одного балла для выхода в Лигу чемпионов.