Флорентино Перес: У меня никогда не возникало проблем с Роналду даже из-за денег Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы.

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал об отношениях с португальцем Криштиану Роналду, который покинул клуб прошлым летом, перейдя в «Ювентус».

«За девять лет в клубе у нас не было проблем с ним, – приводит Marca слова Переса. – Он никогда не опаздывал, ничего такого не было.

Думаю, он лучший игрок, которого я подписал в «Реал». У меня всегда были отличные отношения с ним. У нас никогда не возникало проблем даже из-за денег. И мы ни разу не разговаривали о его долгах по налогам. Общались ли мы после его перехода в «Ювентус»? Я не отвечаю на личные вопросы».

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы. В июле прошлого года он перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.