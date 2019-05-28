Флорентино Перес: У меня никогда не возникало проблем с Роналду даже из-за денег

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал об отношениях с португальцем Криштиану Роналду, который покинул клуб прошлым летом, перейдя в «Ювентус».
«За девять лет в клубе у нас не было проблем с ним, – приводит Marca слова Переса. – Он никогда не опаздывал, ничего такого не было.
Думаю, он лучший игрок, которого я подписал в «Реал». У меня всегда были отличные отношения с ним. У нас никогда не возникало проблем даже из-за денег. И мы ни разу не разговаривали о его долгах по налогам. Общались ли мы после его перехода в «Ювентус»? Я не отвечаю на личные вопросы».
Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы. В июле прошлого года он перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? «Это не мой кокаин!» Хоккеист сборной России попал на скандальное видеоЕдва мы отошли от поражения в полуфинале словацкого ЧМ, как российских болельщиков ждал новый удар. Один из лидеров команды, чемпион НХЛ и центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был замечен на видео в непосредственной близости от белого порошка, очень похожего на кокаин… «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов. Шесть мощных признаков того, что этот чемпионат РПЛ – лучший в десятилетииЮрий Цыбанев с искренним пафосом систематизирует открытия и доблести сезона-2018/19. Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед. Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Красная машина»: ждем нового разгонаОбщеизвестно, что Валерий Лобановский любил афоризмы. Один из любимых гласил: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе». Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Антирекорд «Спартака» и отставка Аленичева. Цифры и итоги 30-го тураЛюбопытные итоги 30-го тура РПЛ от «Советского спорта». «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака». Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.