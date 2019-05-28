Флорентино Перес: У меня никогда не возникало проблем с Роналду даже из-за денег - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Спорт и бизнес...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 мая 2019 09:39ФутболЛипкин Антон

Флорентино Перес: У меня никогда не возникало проблем с Роналду даже из-за денег

Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы.

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал об отношениях с португальцем Криштиану Роналду, который покинул клуб прошлым летом, перейдя в «Ювентус».

«За девять лет в клубе у нас не было проблем с ним, – приводит Marca слова Переса. – Он никогда не опаздывал, ничего такого не было.

Думаю, он лучший игрок, которого я подписал в «Реал». У меня всегда были отличные отношения с ним. У нас никогда не возникало проблем даже из-за денег. И мы ни разу не разговаривали о его долгах по налогам. Общались ли мы после его перехода в «Ювентус»? Я не отвечаю на личные вопросы».

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы. В июле прошлого года он перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.

20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
28/05 01:30Хоккей
«Это не мой кокаин!» Хоккеист сборной России попал на скандальное видеоЕдва мы отошли от поражения в полуфинале словацкого ЧМ, как российских болельщиков ждал новый удар. Один из лидеров команды, чемпион НХЛ и центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был замечен на видео в непосредственной близости от белого порошка, очень похожего на кокаин…
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
26/05 19:45Хоккей
Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
26/05 18:03Футбол
Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов.
27/05 13:30Футбол
Шесть мощных признаков того, что этот чемпионат РПЛ – лучший в десятилетииЮрий Цыбанев с искренним пафосом систематизирует открытия и доблести сезона-2018/19.
26/05 19:30Теннис
Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.
27/05 19:15Хоккей
Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
26/05 20:15Хоккей
«Красная машина»: ждем нового разгонаОбщеизвестно, что Валерий Лобановский любил афоризмы. Один из любимых гласил: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе».
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/05 07:30Футбол
Антирекорд «Спартака» и отставка Аленичева. Цифры и итоги 30-го тураЛюбопытные итоги 30-го тура РПЛ от «Советского спорта».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
27/05 10:00Футбол
Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака».
25/05 18:00Теннис
Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
Новости
09:49 Футбол Магомед Даудов: Стереотипы о том, что «Ахмат» домашняя команда – в прошлом
09:39 Футбол Флорентино Перес: У меня никогда не возникало проблем с Роналду даже из-за денег
09:27 Футбол Рамос хочет покинуть «Реала» из-за испорченных отношений с Пересом
09:07 Футбол Гарри Кейн: Выход в финал Лиги чемпионов для меня – это сценарий из самых смелых грез
07:33 Баскетбол Павел Астахов: Швед – заслуженный MVP сезона
07:27 Баскетбол Швед признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
07:20 Футбол «Барселона» хочет продать Ракитича, игрок уходить не намерен
07:09 Баскетбол Вячеслав Зайцев: Может показаться, что победа легкая, но это не так
06:53 Хоккей «Сент-Луис» проиграл «Бостону» в первом матче финала, несмотря на гол Тарасенко
01:38 Хоккей Сятери вернулся в КХЛ
01:29 Футбол Гарри Кейн: Будь финал Лиги чемпионов сегодня, я бы сыграл
01:19 Футбол Источник: «Милан» и Гаттузо договорились о расторжении контракта
01:09 Хоккей «Вашингтон» прокомментировал видео с Кузнецовым
00:56 Футбол Вальбуэна подписал контракт с «Олимпиакосом»
00:43 Футбол Защитник сборной Уругвая может перейти в «Краснодар»
00:29 Футзал «Тюмень» проиграла «КПРФ» в первом финальном матче чемпионата России
00:05 Футбол Источник: «Барселона» готова отказаться от де Лигта
23:55 Футбол Аллегри готов пожертвовать годичным отпуском ради работы с «Барселоной»
23:48 Футбол «Унион» из Берлина вышел в немецкую бундеслигу
23:44 Хоккей Источник: Ковальчук в СКА зарабатывал 25 миллионов в месяц
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика