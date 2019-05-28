Даниэл Алвес назначен капитаном сборной Бразилии вместо Неймара - Советский спорт
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28 мая 2019 10:30ФутболЛипкин Антон

Даниэл Алвес назначен капитаном сборной Бразилии вместо Неймара

Главный тренер «пентакампеонов» лишил форварда капитанской повязки.

Капитаном сборной Бразилии на Кубке Америки будет защитник «Пари Сен-Жермен» Даниэл Алвес, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Такое решение принял главный тренер команды Тите, лишивший капитанской повязки партнера Дани Алвеса по французскому клубу – форварда Неймара, о чем 27-летнему игроку было сообщено в субботу. Одной из причин такого шага называется желание снять с Неймара дополнительное давление, с которым бы он столкнулся в роли капитана команды на домашнем турнире.

Напомним, капитанская повязка была возвращена Неймару в сентябре прошлого года. Он выводил команду на поле в шести товарищеских матчах в сентябре, октябре и ноябре.

Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля. На групповом этапе Бразилия сыграет в группе A с Боливией (14 июня), Венесуэлой (18 июня) и Перу (22 июня).

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