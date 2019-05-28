«Атлетико» приобрел защитника «Порту» Фелипе за 20 млн евро - Советский спорт
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28 мая 2019 10:37ФутболСметанникова Дарья

«Атлетико» приобрел защитника «Порту» Фелипе за 20 млн евро

Мадридский клуб заявил о трансфере в обязательном отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам.

«Атлетико» приобрел первого футболиста после окончания сезона. Им стал защитник «Порту» Фелипе Монтейро.

Сумма трансфера 30-летнего бразильца составила 20 млн евро. В нынешнем сезоне Фелипе провел 53 матча за «Порту», в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Напомним, ранее «Атлетико» покинули защитники Хуанфран Торрес и Диего Годин, а также нападающий Антуан Гризманн.

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