Президент «Реала» надеется на переход Азара Клубы продолжают переговоры по трансферу бельгийца.

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы полузащитник «Челси» Эден Азар перешел в мадридский клуб.

«Мы несколько лет пытаемся подписать Эдена Азара в «Реал». Надеюсь, что в этом году он перейдет к нам», - сказал Перес в эфире Onda Cero.

Напомним, что Азар, желающий перебраться в «Реал» отказался продлевать контракт с «Челси», даже при условии, что его трансфер в мадридский клуб не состоится в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Челси» требует за Азара 130 миллионов, но «Реал» готов заплатить 88 млн. Клубы начали контакты в связи с возможным трансфером еще в марте, однако в последнее время общение прекратилось в связи с предстоящим финалом с «Арсеналом».

Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.