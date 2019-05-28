Президент «Реала» надеется на переход Азара

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы полузащитник «Челси» Эден Азар перешел в мадридский клуб.
«Мы несколько лет пытаемся подписать Эдена Азара в «Реал». Надеюсь, что в этом году он перейдет к нам», - сказал Перес в эфире Onda Cero.
Напомним, что Азар, желающий перебраться в «Реал» отказался продлевать контракт с «Челси», даже при условии, что его трансфер в мадридский клуб не состоится в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Челси» требует за Азара 130 миллионов, но «Реал» готов заплатить 88 млн. Клубы начали контакты в связи с возможным трансфером еще в марте, однако в последнее время общение прекратилось в связи с предстоящим финалом с «Арсеналом».
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