Официально: Гаттузо попрощался с «Миланом» Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера миланского клуба.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сообщил, что не стал подписывать с клубом контракт на два года.

«Решение покинуть «Милан» далось мне нелегко, но я должен был его принять. Не было точного момента, когда я созрел для этого решения – это совокупность всех 18 месяцев в качестве главного тренера команды, которая для меня никогда не будет такой, как другие. Это были незабываемые месяцы, которые я прожил со страстью. Я сделал болезненный, но обдуманный выбор. Я отказываюсь от двухлетнего контракта, потому что моя история с «Миланом» никогда не может быть вопросом денег», - приводит слова Гаттузо La Repubblica.

Ранее сообщалось, что Гаттузо может возглавить «Сампдорию» или «Фиорентину» в межсезонье. Одним из кандидатов на освободившееся место в «Милане» называется Марко Джампаоло, который тренирует «Сампдорию». Таким образом, они с Гаттузо могут летом поменяться клубами.

Напомним, «Милан» набрал 68 очков и занял пятое место, отстав на одно очко от «Аталанты» и «Интера», пробившихся в Лигу чемпионов. Выступление в Лиге Европы «Милан» начнет с группового этапа.