Маурисио Перейра: Очень уважаю Кононова, он всегда мне доверял Уругвайский полузащитник покинул «Краснодар» по окончании сезона.

Маурисио Перейра оценил работу с тренерами в «Краснодаре».

«Для меня с первого дня идеология «Крансодара» не менялась. Муслин, Кононов, Шалимов, Мусаев играют в одной и той же манере: владение мячом, обилие передач, комбинации. Каждый тренер вносит свои детали в организацию, движение игроков, процессы.

Я проработал с Кононовым половину карьеры в «Краснодаре». Очень уважаю Кононова, он всегда мне доверял. Ни на секунду не усомнился в моем потенциале. Работать с Кононовым было приятно, особенно в том, как он выстраивал коммуникацию, общение с игроками. В этом они схожи с Мусаевым», - цитирует Перейру Sport24.ru.

Напомним, Перейра выступал за «Краснодар» с 2013 года. До этого он никогда не играл в Европе. В составе «быков» он провел 199 матчей, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.

Претендентами на Перейру в примере называются «Бетис» и «Сельта».