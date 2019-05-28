СМИ: «Барселона» сегодня объявит об отставке Вальверде, его сменит Мартинес

По информации СМИ, «Барселона» сегодня объявит об отставке главного тренера Эрнесто Вальверде.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост наставника каталонского клуба является главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Вальверде тренирует «Барселону» с 2017 года. При нем команда выиграла два чемпионата Испании, но не проходила дальше полуфинала в Лиге чемпионов.
В сезоне-2018/19 «Барселона» стала чемпионом страны и уступила «Ливерпулю» по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов. В финальном матче Кубка Испании «Барселона» уступила «Валенсии» со счетом 1:2.
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