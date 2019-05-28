Кейта пропустит финал Лиги чемпионов, Фирмино сможет сыграть

Как сообщает Daily Mail, полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта не сможет помочь команду в финале Лиги чемпионов. Это подтвердил главный тренер команды Юрген Клопп.
24-летний гвинеец не смог восстановиться от травмы приводящей мышцы, которую он получил в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) 1 мая.
Кейта проводит первый сезон в «Ливерпуле» после перехода из «РБ Лейпциг». В 33 матчах во всех турнирах он забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Сообщается, что нападающий Роберто Фирмино восстановился от травмы паха.
Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».
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