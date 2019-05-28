Александр Самедов: Надо, чтобы было меньше таких историй, как с Мхитаряном

– Только не спрашивайте меня, что у думаю о Мхитаряне, – говорит Самедов ещё до начала общения. – Все только про это и спрашивают.
– Так значит, именно это и интересует людей.
– Обсуждать можно те решения, на которые можно как-то повлиять. Обсуждать решение Генриха Мхитаряна? Я в этом никакого смысла. Это его личное решение, это его ответственность.
– У Вас есть же к этому свое отношение?
– Надо, чтобы спорт как можно меньше соприкасался с политикой. И надо, чтобы происходило как можно меньше подобных историй.
Подробнее интервью с Александром Самедовым – сегодня на сайте sovsport.ru
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