Роберто Мартинес: Никому не скажу «да», не переговорив прежде с федерацией Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону».

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал информацию о том, что он может стать новым главным тренером «Барселоны».

«Я не скажу «да» никому, прежде чем не погорю с руководством федерации», – приводит Sport.es слова испанца.

Напомним, Мартинес возглавляет сборную Бельгии с августа 2016 года. Под его руководством прошлым летом команда стала бронзовым призером чемпионата мира в России.

Ранее сообщалось о том, что Мартинес является главным кандидатом на то, чтобы возглавить «Барселону» в случае отставки Эрнесто Вальверде, что может произойти уже на этой неделе. Контракт Мартинеса с Королевской бельгийской ассоциацией футбола рассчитан до 2020 года.

Добавим, что сборная Бельгии – соперник сборной России по группе I отборочного турнира Евро-2020.