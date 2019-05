«Лидс» оставил Бьелсу

«Лидс» воспользовался опцией в контракте главного тренера Марсело Бьелсы и продлил соглашение на второй сезон, сообщает официальный сайт «белых».

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season