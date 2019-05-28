«Лидс» оставил Бьелсу Аргентинец проведет второй сезон в клубе.

«Лидс» воспользовался опцией в контракте главного тренера Марсело Бьелсы и продлил соглашение на второй сезон, сообщает официальный сайт «белых».

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season — Leeds United (@LUFC) May 28, 2019

Летом прошлого года аргентинец подписал двухлетний контракт с «Лидсом», при этом по окончании первого сезона клуб мог как продлить соглашение на второй год, так и досрочно его разорвать.

Под руководством Бьелсы «Лидс» занял третье место в чемпиошипе, набрав 83 очка в 46 матчах, что стало лучшим результатом для команды за девять сезонов после возвращения во второй дивизион английского футбола.

В серии плей-офф за выход в премьер-лигу «Лидс» проиграл по сумме двух матчей «Дерби Каунти» (1:0, 2:4).