«Лидс» оставил Бьелсу - Советский спорт
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28 мая 2019 14:17ФутболЛипкин Антон

«Лидс» оставил Бьелсу

Аргентинец проведет второй сезон в клубе.

«Лидс» воспользовался опцией в контракте главного тренера Марсело Бьелсы и продлил соглашение на второй сезон, сообщает официальный сайт «белых».

Летом прошлого года аргентинец подписал двухлетний контракт с «Лидсом», при этом по окончании первого сезона клуб мог как продлить соглашение на второй год, так и досрочно его разорвать.

Под руководством Бьелсы «Лидс» занял третье место в чемпиошипе, набрав 83 очка в 46 матчах, что стало лучшим результатом для команды за девять сезонов после возвращения во второй дивизион английского футбола.

В серии плей-офф за выход в премьер-лигу «Лидс» проиграл по сумме двух матчей «Дерби Каунти» (1:0, 2:4).

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