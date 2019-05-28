Альваро Мората: Сделаю все возможное, чтобы остаться в «Атлетико» Нападающий мадридского клуба хочет остаться в нем.

Права на Альваро Морату принадлежат «Челси», который отдал 26-летнего испанца в аренду в «Атлетико» до лета 2019 года.

«Я совершенно точно хочу остаться в «Атлетико». Уезжать отсюда не приходило мне в голову. Хочу, чтобы все вопросы были решены, как можно скорее. Я счастлив в Мадриде. Хочу остаться здесь на всю профессиональную карьеру. Если бы все зависело от меня, то я подписал бы контракт с «Атлетико. Сделаю все возможное, чтобы остаться здесь», - цитирует Морату Marca.

В нынешнем сезоне Мората провел за «Атлетико» 17 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.