«Сахалин» стал лучшим в зоне «Восток» ПФЛ, но не будет играть в ФНЛ

По итогам чемпионата клуб на два очка опередил омский «Иртыш».
Команда из Южно-Сахалинска получила право сыграть в первенстве ФНЛ в будущем сезоне, однако у руководства клуба нет таких планов. Ранее «Сахалин» не подал заявку в РФС на прохождение соответствующего лицензирования.
Футбольный клуб «Сахалин» был основан в мае 2004 года.
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