«Сахалин» стал лучшим в зоне «Восток» ПФЛ, но не будет играть в ФНЛ - Советский спорт
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28 мая 2019 14:38ФутболСпирин Дмитрий

«Сахалин» стал лучшим в зоне «Восток» ПФЛ, но не будет играть в ФНЛ

«Сахалин» стал лучшей командой зоны «Восток» первенства ПФЛ по итогам сезона.

По итогам чемпионата клуб на два очка опередил омский «Иртыш».

Команда из Южно-Сахалинска получила право сыграть в первенстве ФНЛ в будущем сезоне, однако у руководства клуба нет таких планов. Ранее «Сахалин» не подал заявку в РФС на прохождение соответствующего лицензирования.

Футбольный клуб «Сахалин» был основан в мае 2004 года.

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