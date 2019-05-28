Александр Самедов: АПЛ – бизнес-проект, а я болею за «Милан»

– Это топ-матч. Победителя тут точно не предсказать. Обе команды – просто фантастические. Баку повезло, что именно такие две команды вышли в финал.
– И все-таки?
– Тот случай, когда пятьдесят на пятьдесят.
– Но Ваши симпатии на чьей стороне?
– Я себе не изменяю. Я люблю итальянский футбол. Болею за «Милан». Но АПЛ – это бизнес-проект. Там все устроено по законам бизнеса. Два английских финала в один год – это именно успех такого подхода.
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