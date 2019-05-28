АФФА: Билеты на финал пока еще есть в продаже - Советский спорт
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28 мая 2019 14:57ФутболЯременко Александр

АФФА: Билеты на финал пока еще есть в продаже

Пока еще не продано сто процентов билетов на финальный матч Лиги Европы, сообщили «Советскому спорту» в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.  

– На матч приедут как минимум 30 тысяч иностранных болельщиков. По состоянию на понедельник мы продали 52 тысячи билетов, – сообщил глава Департамента по информации и связям с общественностью АФФАФируз Абдулла.

– Команды не выбрали полностью свои квоты. «Арсенал», например, вернул 2300 билетов из положенных им 10 тысяч.
– Сейчас точную цифру не назову. Потому что оффлайн-продажа билетов продолжается. В четырех пунктах – торговых центрах «28 Mall», «Port Baku», «Gənclik Mall» и в кассах Дворца Гейдара Алиева – постоянно идет продажа и люди покупают билеты.

– 52 тысячи – это включая VIP-гостей?
– Да, это общее количество. Среди них также есть спонсоры УЕФА, организации, с которыми сотрудничает структура.

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