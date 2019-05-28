«Лацио» не продаст Милинковича-Савича «Ювентусу» - Советский спорт
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28 мая 2019 15:00ФутболСпирин Дмитрий

«Лацио» не продаст Милинковича-Савича «Ювентусу»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито опроверг информацию о готовящемся переходе сербского полузащитника клуба Сергея Милинковича-Савича в «Ювентус».

«Милинкович-Савич не продается. Не менее верно и то, что, если поступит достаточно крупное предложение не только для клуба, но и для игрока, то мы сядем за стол, чтобы поговорить об этом.

«Ювентус» никогда не обращался ко мне по поводу Милинковича-Савича и, зная их, думаю, что они не будут обращаться. В жизни мы просим только то, что возможно», - цитируют Лотито итальянские СМИ.

В прошедшем сезоне Сергей Милинкович-Савич провел 31 матч за «Лацио» в серии А. Он забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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