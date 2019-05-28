Хави назначен главным тренером катарского «Аль-Садда»

Последним матчем Хави в карьере стала игра «Аль-Садда» с иранским «Персеполисом» (0:2) в азиатской Лиге чемпионов.
39-летний испанец имеет 32 трофея в карьере. На его счету 858 матчей за «Барселону» и «Аль-Садд», а также 133 игры за сборную Испании.
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