Кавани согласился перейти из «ПСЖ» в «Атлетико»

По информации Cadena Ser, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне готов заменить уругвайцем Диего Косту. Сам же Кавани склонен принять предложение испанского клуба.
32-летний нападающий в прошедшем сезоне провел 21 матч за «ПСЖ» в Лиге 1: они забил 18 мячей и сделал 6 результативных передач.
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