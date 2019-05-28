Андрей Федун: Совет директоров «Спартака»? Все остаются - Советский спорт
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28 мая 2019 16:03ФутболСметанникова Дарья

Андрей Федун: Совет директоров «Спартака»? Все остаются

Во вторник в Москве проходит совет директоров «Спартака».

Член совета директоров красно-белых Андрей Федун дал комментарий про проходящее заседание.

«Совет директоров? Все остаются. Все хорошо. Сколько еще продлится заседание? Не знаю, они там заперлись», - цитирует Федуна Sport24.ru.

Ранее на совете была признана положительной работа главного тренера молодежки «Спартака» Алексея Лунина. Работа наставника «Спартака-2» Виктора Булатова признана удовлетворительной.

Напомним, «Спартак» завершил чемпионат на пятом месте, после поражения от «Оренбурга» (0:2) пропустив вперед ЦСКА. Таким образом, красно-белые попали в Лигу Европы, но начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда.

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