«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами По итогам сезона-2018/19 чемпионата России «Краснодар» занял третье место и попал в квалификацию Лиги чемпионов.

Новый контракты с «Краснодаром» подписали защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Ари.

О сроках новых соглашений не соглашается.

💣 Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Юрий Газинский и Ари продлили свои трудовые отношения с «Краснодаром» 💪👏



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Мартынович играет за «Краснодар» с 2010 года. В минувшем сезоне 31-летний белорус сыграл 41 матч и был капитаном «быков».

Рмирес защищает цвета краснодарского клуба с января 2017 года. В сезоне-2018/19 24-летний эквадорец принял участие в 35 играх, сделав четыре голевых передачи.

Ари играет за «быков» с 2013 года. В этом сезоне бразилец с российским паспортом сыграл в 22 матчах, забил 10 мячей и отдав четыре паса. Газинский принял участие в 41 матче, в которых сделал девять передач и забил три мяча.