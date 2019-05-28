Жорди Альба: Люди избалованы титулами «Барселоны» - Советский спорт
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28 мая 2019 16:34ФутболСпирин Дмитрий

Жорди Альба: Люди избалованы титулами «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба подвел итоги сезона для своей команды.

«Да, мы облажались. Это очень тяжелый момент для всей команды. Требл был рядом, но мы не смогли его оформить. Плохо это или хорошо, но люди избалованы нашими титулами, а победа в чемпионате стоит дорого. Нам всем нужно больше ценить победу в национальном первенстве», - заявил Альба.

Напомним, «Барселона» в нынешнем сезоне стала чемпионом Испании, но уступила в финале национального Кубка Валенсии со счетом 1:2.

Каталонцы завершили борьбу в Лиге чемпионов на стадии полуфинала, проиграв по сумме двух матчей «Ливерпулю».

Ранее сообщалось, что клуб отправит в отставку главного тренера Алехандро Вальверде.

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