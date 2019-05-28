Милош Красич: Конечно, я рад, что ЦСКА опять выше «Спартака» - Советский спорт
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28 мая 2019 16:35ФутболСметанникова Дарья

Милош Красич: Конечно, я рад, что ЦСКА опять выше «Спартака»

По итогам сезона-2018/19 ЦСКА занял четвертое место.

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Серб побывал на матче армейцев против «Крыльев Советов» (6:0) в 30-м туре РПЛ.

«Я счастлив, что впервые побывал на новом стадионе ЦСКА. Игра армейцев очень понравилась. Хочу поздравить ребят с отличной победой. Эмоции самые хорошие — давно здесь не был, не видел друзей из России. Буду с радостью приезжать в гости.

Не ждал, что будет так: болельщики очень тепло меня приняли, поблагодарили. Большое им спасибо! Это самые лучшие болельщики в мире! Рад, что они не забыли меня, а я никогда не забуду их. ЦСКА всегда будет первым!

Конечно, рад, что армейцы в этом сезоне выше «Спартака» в турнирной таблице», - цитирует Красича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем «Крылья Советов» обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице «Спартак», который уступил в гостях «Оренбургу» (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а «Спартак» начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.

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