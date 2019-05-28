СМИ: «Зенит» возобновил интерес к Гримальдо

«Зенит» рассматривает кандидатуру Алекс Гримальдо на позицию левого защитника. Об этом сообщает «Чемпионат».
Зимой петербургский клуб уже делал предложение «Бенфике» по трансферу футболиста. Сумма, предложенная «Зенитом», составляла 16 млн евро, но сделка не состоялась.
Кроме клуба из Санкт-Петербурга интерес к Гримальдо проявляют «Наполи» и «Ювентус».
Воспитанник «Барселоны» выступает в Лиссабоне с 2016 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник в 34 матчах чемпионата Португалии забил четыре мяча.
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