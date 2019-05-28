«Марсель» официально объявил о назначении Виллаша-Боаша главным тренером Португальский специалист оставался без работы с ноября 2017 года после увольнения из «Шанхай СИПГ».

Андре Виллаш-Боаш официально стал главным тренером «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Контракт «Марселя» с 41-летним специалистом рассчитан на два года. К своим обязанностям Виллаш-Боаш приступит с 1 июля 2019 года.

Ранее в СМИ сообщали, что португалец будет зарабатывать с «Марселе» порядка 600 тысяч евро в месяц. По итогам сезона-2018/19 «Марсель» занял пятое место в лиге 1 и сыграет в Лиге Европы.