«Марсель» официально объявил о назначении Виллаша-Боаша главным тренером

Андре Виллаш-Боаш официально стал главным тренером «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Контракт «Марселя» с 41-летним специалистом рассчитан на два года. К своим обязанностям Виллаш-Боаш приступит с 1 июля 2019 года.
Ранее в СМИ сообщали, что португалец будет зарабатывать с «Марселе» порядка 600 тысяч евро в месяц. По итогам сезона-2018/19 «Марсель» занял пятое место в лиге 1 и сыграет в Лиге Европы.
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