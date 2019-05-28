Родственник владельца «Манчестер Сити» покупает «Ньюкасл» Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли ведет переговоры о продаже этим летом клуба шейху из Абу-Даби.

По сообщению английской Daily Mail, шейх Халед бен Заид Аль Нахайян, которого СМИ называют старшим членом королевской семьи Абу-Даби и родственником владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура, близок к покупке «Ньюкасла».

Бизнесмен Мидхат Кидвай, который представляется управляющим директором Bin Zayed Group, заявил, что «мы договорились об условиях и прилагаем все усилия, чтобы завершить сделку при первой же возможности». Ожидается, что сумма сделки составит 350 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в прошлом году шейх Халед бен Заид Аль Нахайян уже предпринимал попытку покупки «Ливерпуля» за рекордные два миллиарда фунтов стерлингов, но владельцы мерсисайдцев это предложение отклонили после того, как покупатели не смогли предоставить подтверждение наличия средств.