Джорджиньо Вейналдум: Шансы в финале Лиги чемпионов - 50 на 50 Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов.

«Я не думаю о фаворитах. Все считают нас фаворитами, потому что мы финишировали выше и выиграли два матча в чемпионате, хотя второй матч с «Тоттенхэмом» был довольно сложным. Если сравнить две команды, шансы, на мой взгляд, 50 на 50», - цитирует Вейналдума официальный сайт УЕФА.

Финал лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» состоится 1 июня в Мадриде.

В полуфиналах «Ливерпуль» по сумме двух матчей одолел «Барселону», а «Тоттенхэм» благодаря позднему голу в Амстердаме выбил из борьбы «Аякс».