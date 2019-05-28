Джорджиньо Вейналдум: Шансы в финале Лиги чемпионов - 50 на 50

«Я не думаю о фаворитах. Все считают нас фаворитами, потому что мы финишировали выше и выиграли два матча в чемпионате, хотя второй матч с «Тоттенхэмом» был довольно сложным. Если сравнить две команды, шансы, на мой взгляд, 50 на 50», - цитирует Вейналдума официальный сайт УЕФА.
Финал лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» состоится 1 июня в Мадриде.
В полуфиналах «Ливерпуль» по сумме двух матчей одолел «Барселону», а «Тоттенхэм» благодаря позднему голу в Амстердаме выбил из борьбы «Аякс».
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