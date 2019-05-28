Александр Мостовой: В финале Лиги Европы жду результативного футбола - Советский спорт
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28 мая 2019 18:27ФутболГичунцев Артур

Александр Мостовой: В финале Лиги Европы жду результативного футбола

Встреча состоится завтра, 29 мая и пройдет в Баку. Начало поединка – 22.00 мск.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий перед финалом Лиги Европы.

Напомним, за трофей поспорят лондонские «Арсенал» и «Челси».

«В финале Лиги Европы жду результативного футбола. «Арсенал» играет в атакующем стиле. «Челси» тоже может поддержать открытый футбол. Жду здесь даже больше голов, чем в финале Лиги чемпионов.

Что касается фаворита, вполне вероятно, что основное время матча завершится вничью», – цитирует Мостового Sport24.ru.

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