Александр Мостовой: В финале Лиги Европы жду результативного футбола

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий перед финалом Лиги Европы.
Напомним, за трофей поспорят лондонские «Арсенал» и «Челси».
«В финале Лиги Европы жду результативного футбола. «Арсенал» играет в атакующем стиле. «Челси» тоже может поддержать открытый футбол. Жду здесь даже больше голов, чем в финале Лиги чемпионов.
Что касается фаворита, вполне вероятно, что основное время матча завершится вничью», – цитирует Мостового Sport24.ru.
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