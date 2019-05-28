Болельщики, приехавшие на финал Лиги Европы, раскупили все номера в отелях Баку

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов заявил РИА Новости, что в отелях Баку имеется более 17 тысяч номеров, и «если учесть, что в некоторых номерах могут останавливаться два человека, то это значит, что болельщики могут быть полностью размещены в отелях».
Рагимов также заверил, что каких-либо проблем с размещением болельщиков, которые приедут в Баку на финал Лиги Европы УЕФА, не возникнет, так как гостям города также сдается в аренду большое количество жилья. «С этой целью действуют специальные сайты. Гости, прибывавшие в страну на Формулу 1, также смогли воспользоваться таким жильем», - добавил министр.
Напомним, что 29 мая в 22:00 по московскому времени на Олимпийском стадионе в Баку пройдет финальный матч Лиги Европы между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».
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