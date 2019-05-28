Федерер сфотографировался с Мбаппе. Француз подарил теннисисту свою футболку (фото)

Известный швейцарский теннисист Роджер Федерер встретился с нападающим сборной Франции по футболу Килианом Мбаппе. Об этом спортсмен сообщил в социальной сети.
«Рад встречи с тобой», – написал Федерер в своем Twitter, выложив следующее фото:
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