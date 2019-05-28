Юрген Клопп: Слухи, связывающие меня с «Ювентусом» – настоящая ложь - Советский спорт
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28 мая 2019 19:07ФутболГичунцев Артур

Юрген Клопп: Слухи, связывающие меня с «Ювентусом» – настоящая ложь

Ранее сообщалось, что немецкий специалист интересен «Барселоне».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слухи о возможном переходе в «Ювентус».

«Серия А – привлекательная лига, а Италия – прекрасная страна. Мне уже много раз задавали подобный вопрос, но слухи, связывающие меня с «Ювентусом» – настоящая ложь», – приводит слова Клоппа Sky Sport Italia.

По информации СМИ, туринский клуб, помимо Клоппа, рассматривает Маурицио Сарри («Челси»), Симоне Индзаги («Лацио») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

Добавим, что контракт Клоппа в силе до 2022 года.

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