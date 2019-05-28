Сарри рассказал о состоянии Канте перед финалом Лиги Европы - Советский спорт
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28 мая 2019 19:51ФутболГичунцев Артур

Сарри рассказал о состоянии Канте перед финалом Лиги Европы

Встреча состоится завтра, 29 мая и пройдет в Баку. Начало поединка – 22.00 мск.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поведал пресс-службе УЕФА о состоянии полузащитника Н’Голо Канте перед дерби с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Европы.

«У Канте не такая уж серьезная проблема с коленом. Проблема в том, что он может не успеть восстановиться. Мы стараемся. Сейчас я ничего не могу сказать. Будем стараться до последнего. Посмотрим завтра, но сейчас нет никаких гарантий. Думаю, шансы 50 на 50.

Канте – очень важный для нас игрок. Это единственный опорный полузащитник в нашем распоряжении. Мы стараемся, чтобы он успел восстановиться. Попытаемся успеть завтра утром», – заявил итальянец.

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