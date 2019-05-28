СМИ: Лукаку согласовал пятилетний контракт с «Интером» - Советский спорт
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28 мая 2019 20:09ФутболГичунцев Артур

СМИ: Лукаку согласовал пятилетний контракт с «Интером»

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку покинет английский клуб в летнее межсезонье.

Согласно источнику, бельгиец станет игроком миланского «Интера». Отмечается, что стороны уже согласовали пятилетний контракт, а зарплата нападающего составит 7,5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что футболист покинет «Олд Траффорд» по инициативе главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

В минувшем сезоне 26-летний Лукаку провел во всех турнирах 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевых передачи.

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