СМИ: Лукаку согласовал пятилетний контракт с «Интером»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку покинет английский клуб в летнее межсезонье.
Согласно источнику, бельгиец станет игроком миланского «Интера». Отмечается, что стороны уже согласовали пятилетний контракт, а зарплата нападающего составит 7,5 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что футболист покинет «Олд Траффорд» по инициативе главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
В минувшем сезоне 26-летний Лукаку провел во всех турнирах 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевых передачи.
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