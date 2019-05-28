Источник: «Барселона» приступила к переговорам по возвращению Неймара

Журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро сообщил о начале переговоров между «Барселоной» и «ПСЖ» по возвращению бразильского нападающего Неймара.
В своем Twitter Ромеро утверждает, что сине-гранатовые готовы включить в сделку полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле. Отметим, что последний работал с главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем в дортмундской «Боруссии».
Что касается Неймара, то он неоднократно намекал о желании вернуться в «Барселону».
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.
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