Источник: «Барселона» приступила к переговорам по возвращению Неймара Форвард покинул «Камп Ноу» 2017 году за 222 млн евро.

Журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро сообщил о начале переговоров между «Барселоной» и «ПСЖ» по возвращению бразильского нападающего Неймара.

В своем Twitter Ромеро утверждает, что сине-гранатовые готовы включить в сделку полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле. Отметим, что последний работал с главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем в дортмундской «Боруссии».

Что касается Неймара, то он неоднократно намекал о желании вернуться в «Барселону».

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.