СМИ: Дочь Андреа Пирло оказалась в больнице. Ее сбила машина

13-летняя Анджела Пирло, дочь бывшего полузащитника «Милана» и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину.
Согласно источнику, инцидент произошел в Турине. Отмечается, что ребенок был доставлен в больницу, однако, после обследования стало ясно, что она отделалась синяками
Добавим, что Андреа Пирло завершил карьеру в ноябре 2017 года. Помимо «Милана», он выступал за «Интер», «Ювентус» и клуб MLS «Нью-Йорк Сити». В составе сборной Италии Пирло выиграл чемпионат мира в 2006 году.
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