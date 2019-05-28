СМИ: Дочь Андреа Пирло оказалась в больнице. Ее сбила машина - Советский спорт
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28 мая 2019 23:01ФутболГичунцев Артур

СМИ: Дочь Андреа Пирло оказалась в больнице. Ее сбила машина

Такой информацией располагает Ansa.

13-летняя Анджела Пирло, дочь бывшего полузащитника «Милана» и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину.

Согласно источнику, инцидент произошел в Турине. Отмечается, что ребенок был доставлен в больницу, однако, после обследования стало ясно, что она отделалась синяками

Добавим, что Андреа Пирло завершил карьеру в ноябре 2017 года. Помимо «Милана», он выступал за «Интер», «Ювентус» и клуб MLS «Нью-Йорк Сити». В составе сборной Италии Пирло выиграл чемпионат мира в 2006 году.

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