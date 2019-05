Сарри в ярости пнул свою бейсболку, увидев конфликт Игуаина и Давида Луиза (видео)

Защитник «Челси» Давид Луиз повздорил со своим партнером по команде – форвардом Гонсало Игуаином. Инцидент произошел во время подготовки к дерби с «Арсеналом».

Отметим, что наставник «синих» Маурицио Сарри, увидев эту ситуацию, в ярости пнул свою бейсболку, затем поднял ее с газона и покинул поле.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет команду вне зависимости от результата в финале Лиги Европы. По слухам, он возглавит туринский «Ювентус».

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd