Сарри в ярости пнул свою бейсболку, увидев конфликт Игуаина и Давида Луиза (видео) Завтра, 29 мая, «синие» сыграют с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Европы. Встреча пройдет в Баку и стартует в 22.00 мск.

Защитник «Челси» Давид Луиз повздорил со своим партнером по команде – форвардом Гонсало Игуаином. Инцидент произошел во время подготовки к дерби с «Арсеналом».

Отметим, что наставник «синих» Маурицио Сарри, увидев эту ситуацию, в ярости пнул свою бейсболку, затем поднял ее с газона и покинул поле.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет команду вне зависимости от результата в финале Лиги Европы. По слухам, он возглавит туринский «Ювентус».