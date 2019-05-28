Сарри в ярости пнул свою бейсболку, увидев конфликт Игуаина и Давида Луиза (видео)

Защитник «Челси» Давид Луиз повздорил со своим партнером по команде – форвардом Гонсало Игуаином. Инцидент произошел во время подготовки к дерби с «Арсеналом».
Отметим, что наставник «синих» Маурицио Сарри, увидев эту ситуацию, в ярости пнул свою бейсболку, затем поднял ее с газона и покинул поле.
Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет команду вне зависимости от результата в финале Лиги Европы. По слухам, он возглавит туринский «Ювентус».
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