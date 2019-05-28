«Милан» рассчитывает избежать проблем с УЕФА за счет продажи Доннаруммы

Руководство «Милана» рассматривает вариант с продажей голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в летнее межсезонье.
Согласно источнику, этот шаг связан с возможными санкциями со стороны УЕФА. Отмечается, что красно-черные могут быть наказаны за нарушения финансового фейр-плей, что приведет к отстранению от Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что 20-летним итальянцем интересуются «ПСЖ», «Ювентус», а также лондонский «Арсенал».
В минувшем сезоне голкипер провел за «россонери» 39 матчей, пропустил 32 гола и 15 раз оставлял ворота «сухими».
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