«Милан» рассчитывает избежать проблем с УЕФА за счет продажи Доннаруммы Об этом сообщает Football Italia.

Руководство «Милана» рассматривает вариант с продажей голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в летнее межсезонье.

Согласно источнику, этот шаг связан с возможными санкциями со стороны УЕФА. Отмечается, что красно-черные могут быть наказаны за нарушения финансового фейр-плей, что приведет к отстранению от Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что 20-летним итальянцем интересуются «ПСЖ», «Ювентус», а также лондонский «Арсенал».

В минувшем сезоне голкипер провел за «россонери» 39 матчей, пропустил 32 гола и 15 раз оставлял ворота «сухими».