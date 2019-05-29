Рианчо: Я возглавил «Спартак» после большого конфликта Глушакова с Каррерой

Испанский специалист Рауль Рианчо вспомнил о работе с московским «Спартаком».
«Я был главным тренером в «Спартаке» шесть матчей. Возглавил команду в переходной период после большого конфликта Глушакова с Каррерой. В какой-то момент меня туда бросили и сказали руководить.
И даже несмотря на большое давление, я себя хорошо чувствовал. За эти шесть матчей у меня появилось немного седины. Но я думаю, что мне идет», – цитирует Рианчо Tribuna.com.
Испанец покинул столичный клуб после назначения Олега Кононова главным тренером «Спартака». При нем красно-белые заняли 5-е место в таблице РПЛ.
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