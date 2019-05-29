Неймар получил травму колена и досрочно завершил тренировку сборной Бразилии - Советский спорт
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29 мая 2019 00:38ФутболГичунцев Артур

Неймар получил травму колена и досрочно завершил тренировку сборной Бразилии

В эти дни команда готовится к Кубку Америки.

Форвард «ПСЖ» Неймар получил повреждение на тренировке сборной Бразилии, о чем сообщает Globo Esporte.

Согласно источнику, 27-летний нападающий столкнулся с одним из партнеров по команде, после чего почувствовал боль в колене.

Отмечается, что игроку оказали помощь. Он попытался вернуться на поле, но снова ощутил боль и досрочно завершил занятие. Степень его травмы остается неизвестной.

Ранее стало известно, что Неймар был лишен капитанской повязки. Этот статус перешел к защитнику «ПСЖ» Дани Алвесу.

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