У Лучано Спаллетти умер брат. «Интер» в знак уважения отложил презентацию Конте Об этом сообщает Football Italia.

Бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте станет новым главным тренером «Интера».

Согласно источнику, он уже подписал контракт, рассчитанный до 2022 года, а его зарплата составит 12 млн евро за сезон.

Отмечается, что миланский клуб планировал устроить презентацию специалиста сегодня, 28 мая, однако, это мероприятие пришлось перенести из-за смерти брата Лучано Спаллетти. Ему было 66 лет.

Ожидается, что «Интер» представит Конте 30 или 31 мая.

Добавим, что в минувшем сезоне команда заняла 4-е место и завоевала путевку в Лигу чемпионов.