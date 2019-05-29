У Лучано Спаллетти умер брат. «Интер» в знак уважения отложил презентацию Конте - Советский спорт
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29 мая 2019 00:54ФутболГичунцев Артур

У Лучано Спаллетти умер брат. «Интер» в знак уважения отложил презентацию Конте

Об этом сообщает Football Italia.

Бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте станет новым главным тренером «Интера».

Согласно источнику, он уже подписал контракт, рассчитанный до 2022 года, а его зарплата составит 12 млн евро за сезон.

Отмечается, что миланский клуб планировал устроить презентацию специалиста сегодня, 28 мая, однако, это мероприятие пришлось перенести из-за смерти брата Лучано Спаллетти. Ему было 66 лет.

Ожидается, что «Интер» представит Конте 30 или 31 мая.

Добавим, что в минувшем сезоне команда заняла 4-е место и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

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