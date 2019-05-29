«Челси» дал согласие на продажу Азара в «Реал» за 130 млн евро Бельгийский полузащитник в ближайшее время станет игроком мадридского клуба.

«Челси» договорился с «Реалом» о сумме трансфера полузащитника Эдена Азара. Лондонский клуб готов расстаться с футболистом за 115 млн фунтов (130 млн евро). Об этом сообщает The Sun.

Кроме того, известно, что «Реал» предложил Азару контракт на четыре года с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю. Сам 28-летний полузащитник установил сроки оформления своего перехода в мадридский клуб – до 4 июня.

Ранее сообщалось, что «Челси» требует за Азара 130 миллионов, но «Реал» готов заплатить 88 млн. Клубы начали контакты в связи с возможным трансфером еще в марте, однако в последнее время общение прекратилось в связи с предстоящим финалом с «Арсеналом».

В нынешнем сезоне Эден Азар провел 51 матч за «Челси», в которых забил 19 мячей и отдал 16 голевых передач.

Сегодня, 29 мая, в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.