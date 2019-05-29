Жером Боатенг может продолжить карьеру в «ПСЖ», «Ювентусе» или «Боруссии» От услуг защитника ранее отказался президент «Баварии» Ули Хенесс.

Защитник «Баварии» Жером Боатенг может покинуть мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.

В услугах 30-летнего немца заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Об этом сообщает Sport1.

Однако клубы может не устроить зарплата Боатенга, которая составляет 12 млн евро в год. Трансферная стоимость футболиста – 30 млн евро.

Контракт Боатенга с мюнхенским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. Ранее президент «Баварии» Ули Хенесс посоветовал защитнику поискать себе новый вызов.

Боатенг защищает цвета «Баварии» с 2011 года. Вместе с командой он семь раз становился чемпионом Германии, четыре раза выигрывал Кубок страны и побеждал в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 30-летний немец провел 28 матчей за «Баварию», в которых сделал две результативные передачи. В своей карьере Боатенг выступал в «Герте», «Гамбурге» и «Манчестер Сити».