Пирло считает Конте лучшим кандидатом на пост наставника «Интера», чем Моуринью

Бывший полузащитника сборной Италии и «Ювентуса» Андреа Пирло оценил возможности Антонио Конте и Жозе Моуринью возглавить «Интер».
«Мне кажется, Конте может дать «Интеру» больше, чем Моуринью. Особенно с точки зрения построения структуры и конкуренции.
Если Конте присоединится к «Интеру», болельщики станут сильней поддерживать команду», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.
Ожидается, что 49-летний итальянец подпишет с «нерадзурри» контракт на три года, по которому его зарплата составит 12 миллионов евро в год.
Напомним, ранее Конте тренировал «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии и «Челси». Итальянец покинул английский клуб в июле прошлого года.
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