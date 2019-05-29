Пирло считает Конте лучшим кандидатом на пост наставника «Интера», чем Моуринью В «Интере» в скором времени случится смена главного тренера.

Бывший полузащитника сборной Италии и «Ювентуса» Андреа Пирло оценил возможности Антонио Конте и Жозе Моуринью возглавить «Интер».

«Мне кажется, Конте может дать «Интеру» больше, чем Моуринью. Особенно с точки зрения построения структуры и конкуренции.

Если Конте присоединится к «Интеру», болельщики станут сильней поддерживать команду», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Ожидается, что 49-летний итальянец подпишет с «нерадзурри» контракт на три года, по которому его зарплата составит 12 миллионов евро в год.

Напомним, ранее Конте тренировал «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии и «Челси». Итальянец покинул английский клуб в июле прошлого года.